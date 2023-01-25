Позитив для оптимистов

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На Западе утешают потребителей, что газовые плиты якобы вредны для здоровья, поэтому лучше отказаться от газа вообще

На Западе утешают потребителей, что газовые плиты якобы вредны для здоровья, поэтому лучше отказаться от газа вообще

Как же у них, всё-таки, проблемы все так просто решаются. Ещё не так давно мы смеялись над тем, что в некоторых странах Европы «рекомендуемая» ночью температура в помещении +17С.

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