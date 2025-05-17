Котопёс недели: лохматый пёс Элвис и зеленоглазая кошка Нола ждут встречи со своими хозяевами

Два мегапитомца примут участие в «Юна-фесте» уже в это воскресенье, 18 мая. фото: Центр «Юна»Чувствуете пустоту в своем сердце и на своем диване? Очевидно, что в вашейжизни не хватает питомца! Лучший способ им обзавестись — отправиться на фестиваль-пристройство «Юна-фест», который пройдет в Москве, в пространстве «Хлебозавод» уже в это воскресенье, 18 мая.