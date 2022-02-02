Расписание трансляций Turkish Masters 2022

7 — 13 марта, Туркиш Мастерс 2022 (рейтинговый), Nirvana Cosmopolitan Hotel, Анталия, Турция Победитель предыдущего турнира: — Turkish Masters 2022 Все новости и результаты Turkish Masters 2022 Турнирная таблица, результаты Turkish Masters 2022 Квалификация Turkish Masters 2022 Голосование: Turkish Masters 2022 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Туркиш Мастерс 2020 по снукеру 7 марта Первый день Прямые трансляции [свернуть] 8 марта Второй день Прямые трансляции [свернуть] 9 марта Третий день Прямые трансляции [свернуть] 10 марта Четвёртый день Прямые трансляции [свернуть] 11 марта Пятый день Прямые трансляции [свернуть] 12 марта Шестой день Прямые трансляции [свернуть] 13 марта Седьмой день — ФИНАЛ Прямые трансляции [свернуть] Квалификация Turkish Masters 2022 — расписание онлайн трансляций 2 — 6 февраля 2022, квалификация Turkish Masters 2022, Morningside Arena, Лестер, Англия 2 февраля Первый день — Первый квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 13:00 мск начало трансляции 17:30 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 3 февраля Второй день — Первый квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 13:00 мск начало трансляции 17:30 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 4 февраля Третий день — Первый квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 13:00 мск начало трансляции 17:30 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 5 февраля Четвертый день — Первый квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 13:00 мск начало трансляции 17:30 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 6 февраля Пятый день — Первый квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 13:00 мск начало трансляции 17:30 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] Поделиться с друзьями:.