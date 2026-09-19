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На военные учения Red Storm Charlie в Гамбурге пригласили гражданских

На военные учения Red Storm Charlie в Гамбурге пригласили гражданских

Бундесвер и гражданские структуры проведут учения Red Storm Charlie в Гамбурге на следующей неделе. Гамбургский порт, являющийся ключевым объектом инфраструктуры, признан крайне уязвимым для саботажа и кибератак, сообщает 20 сентября Welt.

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