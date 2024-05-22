Секретарь СНБО Украины Литвиненко: шансы ВСУ совершить прорыв на поле боя малы

Шансы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить прорыв на поле боя малы. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко.
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