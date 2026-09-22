Беспилотники ВСУ вычислит по звуку: В России разработали антидроновую систему "Паук"

Новая система "Паук" вычислит вражеские дроны по звукуВ России разработали систему "Паук", которая способна распознать дроны ВСУ по звуку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Средняя пенсия не...
- ВА Госпереворот в По...
- ХЛ Глава "Росатома" ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым