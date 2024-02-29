Defence24: На фоне украинского конфликта в Европе растёт спрос на немецкую зенитную систему Skyranger 30

Всё больше европейских стран интересуются немецкими системами ПВО малой дальности Skyranger 30, отмечает издание Defence24.
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