Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Зеля говорит о своих победах, наши - о своих. А как на самом деле?Зеленский объявил...
  • Семен Демин
    Дураку ясно, что продолжение бойни на Украине в интересах Запада. Он не несет никакого ущерба, а на Россию давит серь...Рамштайн продолжа...
  • Михалыч
    Нет ИДЕИ, значит нет идеологии и нет инструмента, который смог бы удвоить наши усилия. Конечно для идеи нужна разрабо...Зеленский объявил...

«Спасибо за огненный ад, Украина!» Калифорния превращается в пепел

«Спасибо за огненный ад, Украина!» Калифорния превращается в пепел

Лесной пожар в Калифорнии за трое суток стал самым разрушительным в истории Голливуда. Что сейчас происходит в Лос-Анджелесе, что испытали на себе жители элитных районов, попросит ли Трамп помощи у России? Что известно о пожарах в Калифорнии? Лесные пожары на юге Калифорнии пылают уже третьи сутки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Не удивлюсь, если наши ломанутся помогать самым злобным врагам России. Мы ж о-го-го! Самая гуманная страна в мире. Сами умрём, но врагам поможем. И где мы только и кому не помогали в надежде на самую толику благодарности, но в ответ получали ушаты грязи. Мазохисты? Или идиоты? Или и то и то?
Ответить
11 час.
М
ММ
Закон кармы! Но то, что сгорел дом Хантера Байдена со всеми вещьдоками да и многих других причастных к деяниям Байдена, настораживает!
Ответить
8 час.
Семен Демин
Наши власти наверняка помогут США. А как иначе, ведь, там живут любимые чада наших олигархов и чиновников. У пенсионеров отнимут, но своим помогут. Именно своим, т. к. там живут их чада.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх