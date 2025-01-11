Лесной пожар в Калифорнии за трое суток стал самым разрушительным в истории Голливуда. Что сейчас происходит в Лос-Анджелесе, что испытали на себе жители элитных районов, попросит ли Трамп помощи у России? Что известно о пожарах в Калифорнии? Лесные пожары на юге Калифорнии пылают уже третьи сутки.
«Спасибо за огненный ад, Украина!» Калифорния превращается в пепел
Комментарии
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А
Александр24
Не удивлюсь, если наши ломанутся помогать самым злобным врагам России. Мы ж о-го-го! Самая гуманная страна в мире. Сами умрём, но врагам поможем. И где мы только и кому не помогали в надежде на самую толику благодарности, но в ответ получали ушаты грязи. Мазохисты? Или идиоты? Или и то и то?
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11 час.
М
ММ
Закон кармы! Но то, что сгорел дом Хантера Байдена со всеми вещьдоками да и многих других причастных к деяниям Байдена, настораживает!
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8 час.
Семен Демин
Наши власти наверняка помогут США. А как иначе, ведь, там живут любимые чада наших олигархов и чиновников. У пенсионеров отнимут, но своим помогут. Именно своим, т. к. там живут их чада.
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1 час.
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