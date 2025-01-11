«Спасибо за огненный ад, Украина!» Калифорния превращается в пепел

А

Александр24

Не удивлюсь, если наши ломанутся помогать самым злобным врагам России. Мы ж о-го-го! Самая гуманная страна в мире. Сами умрём, но врагам поможем. И где мы только и кому не помогали в надежде на самую толику благодарности, но в ответ получали ушаты грязи. Мазохисты? Или идиоты? Или и то и то?