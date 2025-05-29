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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Президент ВСС вручил награды членам союза

Президент ВСС вручил награды членам союза

28 мая 2025 года состоялось очередное Общее собрание Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в рамках которого президент союза Евгений Уфимцев наградил знаками отличия членов ВСС – участников страхового рынка.

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