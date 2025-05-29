Президент ВСС вручил награды членам союза

28 мая 2025 года состоялось очередное Общее собрание Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в рамках которого президент союза Евгений Уфимцев наградил знаками отличия членов ВСС – участников страхового рынка.
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