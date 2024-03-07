Администрация Путина: Делегация с Украины посетила Россию

Делегация с Украины в начале марта посетила Россию. Об этом сообщил председатель организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
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