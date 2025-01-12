Глави МИД Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан встретился со своим египетским коллегой Бадром Абдельлати на расширенной министерской встрече по Сирии в Эр-Рияде 12 января, сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
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