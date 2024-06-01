В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке

БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина заявила РИА Новости, что не комментирует слухи о его возможной отставке, о которой ранее писали СМИ, губернатор продолжает работать.
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