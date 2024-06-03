ПРЕДЛОЖЕНИЕ о присоединении работодателей к соглашению между Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области» и Объединенной отраслевой профсоюзной организацией ФГКУ УВО «ВНГ России по Нижегородской области» на 2024 – 2026 годы На региональном уровне заключено соглашение между Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области» и Объединенной отраслевой профсоюзной организацией ФГКУ УВО «ВНГ России по Нижегородской области» на 2024 – 2026 годы (далее – Соглашение).