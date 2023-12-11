ФСБ отчиталась о раскрытии украинской агентурной сети в Крыму

Стало известно о раскрытии крупной агентурной сети, действовавшей в Крыму. Об этом заявили в ФСБ РФ. В сообщении ФСБ отмечено, что служба совместно со Следственным комитетом РФ пресекла деятельность «глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, которая была организована „для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных“», цитату приводит «Интерфакс».