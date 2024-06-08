Недоброжелателей России лишат последней недвижимости в Крыму

Власти Республики Крым планируют национализировать имущество 110 лиц, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ.
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