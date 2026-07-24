Ковбои на Эйфелевой башне: почему Париж стал одержимым Диким Западом

Всемирная выставка 1889 года в Париже запомнилась миру не только открытием Эйфелевой башни, но и другим событием — во Францию впервые приехал Баффало Билл, самый знаменитый ковбой Америки, который заразил Европу интересом к Дикому Западу.
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