Ковбои на Эйфелевой башне: почему Париж стал одержимым Диким Западом

Политика как она есть

Всемирная выставка 1889 года в Париже запомнилась миру не только открытием Эйфелевой башни, но и другим событием — во Францию впервые приехал Баффало Билл, самый знаменитый ковбой Америки, который заразил Европу интересом к Дикому Западу.