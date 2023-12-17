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В цифровую трансформацию обяжут закладывать науку. Для всех госкорпораций и госкомпаний

В цифровую трансформацию обяжут закладывать науку. Для всех госкорпораций и госкомпаний

Власти хотят заставить включать в стратегию цифровой трансформации показатели затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работКак сообщает «Коммерсантъ», Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) разработал «Методические рекомендации по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием».

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