В цифровую трансформацию обяжут закладывать науку. Для всех госкорпораций и госкомпаний

Власти хотят заставить включать в стратегию цифровой трансформации показатели затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работКак сообщает «Коммерсантъ», Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) разработал «Методические рекомендации по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием».