Валаамский монастырь уволил начальника подворья после слов о «неправильной религии»

О снятии схиигумена с поста начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря пишет РБК. Валаамский монастырь отстранил схиигумена Гавриила от должности после того, как тот заявил, что мусульмане способны «вырезать москвичей по приказу муллы».