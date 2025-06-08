Валаамский монастырь уволил начальника подворья после слов о «неправильной религии»

О снятии схиигумена с поста начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря пишет РБК. Валаамский монастырь отстранил схиигумена Гавриила от должности после того, как тот заявил, что мусульмане способны «вырезать москвичей по приказу муллы».
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