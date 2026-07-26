Южная Корея переведёт крупный порт на физический ИИ: автономные краны заработают к 2032 году

Страна представила программу автоматизации портов с ИИ, беспилотной техникой и единой системой управленияМинистерство океанов и рыболовства Южной Кореи представило стратегию Physical AI Port, предусматривающую создание портов, где системы искусственного интеллекта будут анализировать обстановку, принимать решения и управлять погрузочной техникой.
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