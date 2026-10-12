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Биологи «взломали» ген 194-летней черепахи Джонатана, чтобы узнать ее секрет долголетия

Биологи «взломали» ген 194-летней черепахи Джонатана, чтобы узнать ее секрет долголетия

Джонатан считается самым старейшим наземным животным нашей планеты. Он живет на острове Святой Елены, получает необходимый уход, а в честь его дня рождения даже устраивают официальные выходные.

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