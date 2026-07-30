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Газета.ру

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Генерал Вандье: НАТО нужно менять подход к созданию вооружений и промышленность

Генерал Вандье: НАТО нужно менять подход к созданию вооружений и промышленность

Западу необходимо коренным образом изменить подход к производству вооружений и трансформировать оборонную промышленность, чтобы противостоять атакам масштаба, который имеет место на Украине и Ближнем Востоке.

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