Чемпион Australian Open Фоньини заподозрил Надаля в симуляции по ходу матча Уимблдона

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини выразил мнение, что у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на самом деле не было проблем со здоровьем по ходу 1/4 финала Уимблдона-2022 с Тейлором Фритцем из США.