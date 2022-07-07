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Чемпион Australian Open Фоньини заподозрил Надаля в симуляции по ходу матча Уимблдона

Чемпион Australian Open Фоньини заподозрил Надаля в симуляции по ходу матча Уимблдона

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини выразил мнение, что у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на самом деле не было проблем со здоровьем по ходу 1/4 финала Уимблдона-2022 с Тейлором Фритцем из США.

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