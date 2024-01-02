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Быстров о «Спартаке»: «В «Реал» не позовут левого тренера. Там Анчелотти, Зидан. А кто такой Абаскаль?»

Быстров о «Спартаке»: «В «Реал» не позовут левого тренера. Там Анчелотти, Зидан. А кто такой Абаскаль?»

Бывший полузащитник московской команды ответил на вопросы о ее выступлениях в текущем сезоне. – Как вам игра «Спартака» в первой части сезона? – Никак.

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