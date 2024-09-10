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Литва готовит план массовой эвакуации

Литва готовит план массовой эвакуации

Литовские власти на фоне конфликта на Украине готовят национальный план массовой эвакуации. По словам министра внутренних дел страны Агне Билотайте, соответствующий проект представят уже в октябре, передает LTR.

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