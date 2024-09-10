Литва готовит план массовой эвакуации

Литовские власти на фоне конфликта на Украине готовят национальный план массовой эвакуации. По словам министра внутренних дел страны Агне Билотайте, соответствующий проект представят уже в октябре, передает LTR.
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