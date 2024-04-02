Росгидромет рассказал о росте числа природных катаклизмов

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) во вторник, 2 апреля, выпустила доклад, в котором говорится о росте в 2023 году числа природных катаклизмов в России на 22 процента по сравнению с 2022 годом.
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