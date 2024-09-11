Спасатели тупиков Исландии

Жители островов Вестманнаэйяр в Исландии в настоящее время спасают тупиков. В августе и сентябре ежегодная традиция заставляет целые семьи поздно ночью выходить на улицы и в гавань Вестманнаэйяра, где они ищут и спасают заблудившихся на улицах молодых тупиков.