Путин считает ошибкой выход США из ДРСМД в 2019 году

США в 2019 году совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин 21 ноября в своем видеообращении к гражданам России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии