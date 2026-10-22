Жена Лионеля Месси Антонела Рокуццо помогла юному поклоннику футболиста встретиться с кумиром. Сегодня бывший капитан «Барселоны» и сборной Аргентины прибыл в испанский Овьедо , где 23 октября получит премию принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.