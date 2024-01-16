Искусство баланса: почему России опасно увеличивать зависимость от Китая во внешней торговле. Комментарий Семена Новопрудского

Государственные банки Китая начали ужесточать ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России.
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