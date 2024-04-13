Захарова назвала неприемлемой ситуацию с финансированием Burisma терактов в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сложившаяся ситуация относительно финансирования нефтегазовой компанией Burisma Holdings террористических актов на территории России является абсолютно неприемлемой, речь идет о миллионах долларов для террористов.
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