Украинского политолога до смерти перепугал ультиматум Медведева 

Россия объявила войну существованию украинской политической нации и поставила ультиматум Западу. Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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