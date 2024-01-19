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Украинского политолога до смерти перепугал ультиматум Медведева 

Украинского политолога до смерти перепугал ультиматум Медведева 

Россия объявила войну существованию украинской политической нации и поставила ультиматум Западу. Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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