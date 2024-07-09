Три животных, которые могут обнаружить болезнь у человека

Когда дело доходит до точной диагностики заболевания, вы можете подумать, что вам нужны дорогие, высокотехнологичные машины и оборудование, способные заглянуть глубоко под кожу и узнать, что происходит в организме.
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