НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

110 подписчиков

Что нельзя делать на Якова Древопильца 22 октября, приметы этого дня

Что нельзя делать на Якова Древопильца 22 октября, приметы этого дня

Что нельзя делать на Якова Древопильца 22 октября, приметы этого дня Марина ОнегинаКаждый год 22 октября православные христиане отмечают день памяти апостола Иакова Алфеева, который был одним из избранных учеников Иисуса Христа и братом евангелиста Матфея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх