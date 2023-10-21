Что нельзя делать на Якова Древопильца 22 октября, приметы этого дня Марина ОнегинаКаждый год 22 октября православные христиане отмечают день памяти апостола Иакова Алфеева, который был одним из избранных учеников Иисуса Христа и братом евангелиста Матфея.