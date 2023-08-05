Кошкин Сибиряк Мы ознакомились с последними рацпредложениями от партии "Справедливая Россия" в целом и от конкретного депутата Кузнецова в частности и задались вопросом: а не случился ли у неуважаемых депутатов от СР летальный передоз ухи в организмах? А чего мелочиться-то? А давайте обложим всех граждан "старых регионов" отдельным налогом в пользу граждан регионов новых? А ещё лучше, предоставим каждому "новому гражданину" по паре-тройке рабов из граждан "старых".
Не, ну а что?
Комментарии
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Андрей
" СР-за правду" там охренела в конец. Надавали сертификатов на жильё кому попало, в т.ч. явным врагам, а теперь приплатим.
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15 час.
Владимир Соловьев
Да что Вы такое говорите! Недавно главаэссеру дали орден за какие то там заслуги перед Отечеством, а что конкретно он полезного сделал мы так и не узнаем.
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11 час.
Александр Рожков
Как за што? Ви ни знаете? Они филиал ЕР и голосуют за ЕР. Вот и награждают. Зря ни кому не дают! Надо заслужить!
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10 час.
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