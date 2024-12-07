Рейд против пьяных водителей: в Петрозаводске проверяют соблюдение ПДД

Госавтоинспекция усилила проверки, в карельской столице проходит акция «Контроль трезвости» Сегодня, 7 декабря, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд в рамках акции «Контроль трезвости».
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