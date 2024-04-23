Число бронирований летних поездок выросло на 25%

Россияне начали активно скупать туры и билеты на летние месяцы — за весну, несмотря на рост цен, их было продано на 23% больше, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в системе поиска Tourvisor, агрегирующей информацию продаж от больше 10 тыс.