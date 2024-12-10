Массовая авария с грузовиком и автовышкой закупорила улицу в Калуге

Утром 10 декабря на Московской улице, в районе путепровода, столкнулись разом 6 автомобилей, включая грузовик с бетонным и плитами и автовышкуУтром 10 декабря на Московской улице, в районе путепровода, столкнулись разом 6 автомобилей, включая грузовик с бетонным и плитами и автовышку.