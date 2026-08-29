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Царьград

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ПВО отразила воздушную атаку на Ростов, сообщил губернатор Слюсарь

ПВО отразила воздушную атаку на Ростов, сообщил губернатор Слюсарь

ПВО РФ успешно отразила воздушную атаку на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадали районы Ростова-на-Дону, Аксайский, Багаевский, Неклиновский.

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