Во дворе на улице Маршала Тухачевского пострадал ребёнок

24 сентября вечером, в начале девятого, водитель «Субару», двигаясь по двору дома 56, корп. 1, на улице Маршала Тухачевского, не успел остановиться, когда на проезжую часть из-за припаркованной машины выбежал трёхлетний мальчик.
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