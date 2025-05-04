Андреа Стелла: «Ред Булл» крайне здорово задает повестку: «Мы творим чудеса, соперники должны побеждать в каждой сессии»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что оценка «Ред Булл» собственной скорости не всегда соответствует реальному положению дел.
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