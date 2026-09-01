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Призывы Зеленского об усилении ударов БПЛА показывают его «стремление к миру» – Захарова

Призывы Зеленского об усилении ударов БПЛА показывают его «стремление к миру» – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы Владимира Зеленского об увеличении числа ударов БПЛА по территории России до 1000 в сутки демонстрируют фальшивость его «стремления к миру».

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