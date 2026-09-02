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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аджар пропустит Гран-при Италии. Лоусон снова выступит за «Ред Булл»

« Ред Булл » подтвердил, что  Изак Аджар не сможет выступить на Гран-при Италии , поскольку продолжает восстанавливаться после полученной травмы запястья.

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