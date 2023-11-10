Американка подстроила гибель любовника из-за наследства, которого не было

Помните, одно время была очень популярной спам-рассылка с уведомлением от иноземного адвоката о том, что забугорный миллиардер мистер Смит (Джонсон, Уильямс, возможны варианты) оставил баснословное наследство? Чистая правда, но за получение надо перечислить сбор – пару-тройку сотен (тысяч) долларов.