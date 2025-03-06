Если на парламентских выборах в Молдавии вопреки усилиям русофобского проевропейского правительства Майи Санду и его кураторов из ЕС победят национально ориентированные политические силы, эти выборы вряд ли будут признаны западниками, а в стране вполне возможна попытка новой «цветной революции» по лекалам майдана.
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