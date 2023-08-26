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Тренер «Сосьедада» о дебюте Захаряна: «Думал, что он мог помочь нам победить, но матч был непростым. Арсен раскроется и принесет нам много пользы, уверен»

Тренер «Сосьедада» о дебюте Захаряна: «Думал, что он мог помочь нам победить, но матч был непростым. Арсен раскроется и принесет нам много пользы, уверен»

 Россиянин вышел на поле на 75-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас» (0:0), к которому были добавлены 3 минуты.

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