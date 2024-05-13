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«Москва нанимает бандитов для диверсий на западных заводах, поставляющих оружие на Украину

«Москва нанимает бандитов для диверсий на западных заводах, поставляющих оружие на Украину

Украинские дезертиры: кто они, сколько их и каковы мотивы? Наткнулся на сообщение от «Радио Свобода».

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Комментарии
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Н
Нина
Москва не нанимает, а надо бы и побольше!
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2 час.
алекс кузь
Это каким надо быть тупаквми, чтобы воевать с врагом и ничего не безоаасить на своей территории , когда вдоль границы рф гуляют вражеские пушки с головорезами. Население нужно беречь, отводить в глубь, проявлять о нем заботу. Неужели не понятно. Это даже не сталинский стиль,  но семьи админов и всяких офицеров  должны находиться  среди людей,  твм, кудв долетают ракеты врага. Миссия дворян - офицеров - суровая жертвенность ради отчизны.
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2 час.
николай ткаченко
Ага. Нанимает. Их имена  всем известные- искандер, калибр, кинжал и тд.
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1 час.

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