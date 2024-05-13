«Москва нанимает бандитов для диверсий на западных заводах, поставляющих оружие на Украину

алекс кузь

Это каким надо быть тупаквми, чтобы воевать с врагом и ничего не безоаасить на своей территории , когда вдоль границы рф гуляют вражеские пушки с головорезами. Население нужно беречь, отводить в глубь, проявлять о нем заботу. Неужели не понятно. Это даже не сталинский стиль, но семьи админов и всяких офицеров должны находиться среди людей, твм, кудв долетают ракеты врага. Миссия дворян - офицеров - суровая жертвенность ради отчизны.