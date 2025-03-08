Внимание, 8 марта ОТМЕНЯЕТСЯ! В РПЦ призвали игнорировать этот праздник, так как он не связан с РУССКОЙ культурой.
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Внимание, 8 марта ОТМЕНЯЕТСЯ! В РПЦ призвали игнорировать этот праздник, так как он не связан с РУССКОЙ культурой.