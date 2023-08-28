Ностальгия по тем временам Ольга Дымочко На окнах решётки, железные двери, Сидим по квартирам, как дикие звери.
И лишь, ностальгия по тем временам - И грустно, и страшно становится нам...
Комментарии
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Анна Зареченская
Везде русские лица были. А сейчас одни мигранты заполонили наши улицы. Работу делают кое-как, плодятся, как кошки. Надоели!
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8 час.
Дима Качусов
как все было прекрасно,но объясните хотя бы себе,почему когда были открыты границы люди ломанулись на запад?????!кто первый из жителей ссср поехал на заработки на запад(не чиновники,а просто рабочие и спортсмены) ?
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8 час.
Андрей
плач ярославны по молодости и ВСЁ. А жизнь в России, именно в России .не в Москве , прибалтикеукраинегрузии и т.п., была хреноватой ,мягко говоря.
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5 час.
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