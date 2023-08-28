И лишь, ностальгия по тем временам - И грустно, и страшно становится нам...

Анна Зареченская Везде русские лица были. А сейчас одни мигранты заполонили наши улицы. Работу делают кое-как, плодятся, как кошки. Надоели!

Дима Качусов как все было прекрасно,но объясните хотя бы себе,почему когда были открыты границы люди ломанулись на запад?????!кто первый из жителей ссср поехал на заработки на запад(не чиновники,а просто рабочие и спортсмены) ?