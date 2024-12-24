Украина обьявила о планах постройки 3 000 ракет, которые полетят на Москву -The Economist

Как пишет британский журнал The Economist, Украина, в обстановке секретности возрождает свою ракетную индустрию, когда-то производившую ракеты мирового уровня, в надежде компенсировать нехватку иностранных поставок.
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