Избавьтесь от этого немедленно: что ни в коем случае нельзя оставлять при покупке вторичного жилья

Деревянные изделия потенциально опасны из-за возможного заражения их жучками-короедами. Особенно важно обратить внимание на характерные звуки, напоминающие тиканье часов, и внешние проявления, такие как труха и мелкие отверстия.
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