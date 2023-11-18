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Избавьтесь от этого немедленно: что ни в коем случае нельзя оставлять при покупке вторичного жилья

Избавьтесь от этого немедленно: что ни в коем случае нельзя оставлять при покупке вторичного жилья

Деревянные изделия потенциально опасны из-за возможного заражения их жучками-короедами. Особенно важно обратить внимание на характерные звуки, напоминающие тиканье часов, и внешние проявления, такие как труха и мелкие отверстия.

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